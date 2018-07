Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul pentru Brevete si Marci din Statele Unite ale Americii a validat un brevet inregistrat de catre MasterCard, care va permite schemei de plati sa le ofere clientilor posibilitatea de a plati in criptomonede cu cardul.

- Populatia Uniunii Europene a ajuns la aproximativ 512,6 milioane de persoane la 1 ianuarie 2018, de la 511,5 milioane persoane la 1 ianuarie 2017, insa Romania se numara printre statele membre UE care au inregistrat cea mai mare scadere a populatiei in 2017, potrivit datelor publicate marti de Oficiul…

- Desi exista divergente fundamentale legate de politica de primire a migrantilor, noua coalitie aflata la guvernare in Germania ar putea celebra joi o victorie: aprobarea primului ei buget. Proiectul, aprobat oficial in primele ore ale diminetii de joi, dupa o sedinta maraton de 14 ore a Comitetului…

- Companiile Grenki List Licenciranje d.o.o., cu sediul in Ljubljana, Slovenia, din domeniul productiei si distributiei de bauturi alcoolice, Sun Stars & Sons PTE, cu sediul in Sigapore, si omul de afaceri sarb Vojin Djordjevic au dat in judecata Valvis Holding, Carpathian Springs si Oficiul de Stat pentru…

- Profesorul Ștefan Opinca de la Batinești și-a dedicat viața artei cinematografice și a pregatit sute de copii in cineclubul Danubius din Galați. Viața lui Ștefan Opinca se suprapune cu perioada regimului comunist, fiind martor la evenimentele din ultimii 80 de ani. Nascut la Batinești…

- In ediția de vineri a emisiunii ”Romanii au talent”, Florin Calinescu a glumit ca inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) cuvantul ”sensibilitate”, ca in cazul Arsenie Boca.

- In plina „rascoala” a sistemului medical din Romania, a trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in vremea protestelor personalului auxiliar care acuza ministerul ca le-a taiat din salarii, indemnizațiile lunare de baza ale angajațiilor Spitalului Județean de Urgența Alba au fost…

- Deoarece tematica din acest an a Zilei Mondiale de Proprietate Intelectuala, celebrata anual pe 26 aprilie, este "Puterea schimbarii: Femeile in domeniul inovarii si creativitatiildquo;, ing. Carmen Bustiuc, specialist OSIM Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in cadrul Bibliotecii Judetene Constanta…