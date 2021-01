Creativitatea hotilor nu are limite: Atentie la metoda imprietenirea! Hotii cauta noi metode sa i pagubeasca pe oameni. Politistii constanteni atrag atentia asupra metodei "imprietenirea".Este cunoscut faptul ca hotii isi schimba modalitatile de a comite infractiuni, lasand deoparte spargerea usilor de apartament sau patrunderea in locuinte prin escaladarea gardurilor sau a geamurilor, alegand noi variante de inselaciune.Una dintre metodele prin care infractorii aleg sa i pagubeasca pe cetateni este si cea cunoscuta drept ,,metoda imprietenirea".Pol ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

