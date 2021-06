Creativitate, muzica si gaming – reteta perfecta pentru o saptamana memorabila!

Stiri pe aceeasi tema

- Muzica se traieste pe scenele Musicalling! Zilele acestea la Iasi, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week (RCW), va gazdui prima editie a Musicalling, un eveniment ce da startul concertelor din vara aceasta. Doritorii se pot bucura din nou de muzica…

- Intre 2 si 6 iunie 2021, orasul Iasi este gazda celui mai mare eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week. In cadrul acestuia, in Sala Henri Coanda a Palatului Culturii din Iasi, se va desfasura si International Music Camp, o tabara care va aduce in acelasi loc artisti,…

- Pe 5 iunie, in cadrul Romanian Creative Week, va avea loc prima editie a INDIERO ON TOUR, o initiativa a Asociatiei Indiero a producatorilor si editorilor de muzica independenti din Romania. Doritorii sunt invitati intre 11:00 si 15:00, in Sala Voievozilor din Palatul Culturii, unde o serie de profesionisti…

- Intre 2 si 6 iunie 2021, orasul Iasi se va transforma in nucleul creativitatii din Romania, gazduind cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week. Evenimentul va gazdui o serie de expozitii indoor si outdoor, workshopuri, showuri de moda, proiectii de filme…

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, va avea loc la Iasi in perioada 2 - 6 iunie, si urmeaza sa gazduiasca Provocarea Legion 1vs1 CS:GO, au anuntat organizatorii, intr-un comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES. In cadrul…

- Iasul se transforma in capitala muzicii live, in cadrul celui mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week, eveniment care se va desfasura la inceputul lunii iunie. Romanian Creative Week (RCW) va gazdui prima editie a Musicalling, care va aduce pe scenele…

- Spectrul politic romanesc are parte, in ultima perioada, de extremism. Un extremism care ar putea dauna multor romani, spun politicienii. Ultimele declarații facute de Diana Șoșoaca nu fac altceva decat sa escaladeze tensiuni deja existente, mai spun aceștia. Senatorul independent de Iași face afirmații…

- Alexandra Dinu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un regizor american, insa acum sunt nevoiți sa iși traiasca iubirea la distanța. Actrița romanca a povestit cum reușesc sa se descurce ea și partenerul ei, chiar daca ii despart sute de kilometri.