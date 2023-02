Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment așteptat cu nerabdare in comuna Potlogi! Proiect al fostului primar Nicolae Catrina, trecut la cele veșnice anul trecut, modernizarea caminului cultural din satul Vlasceni a ajuns la final. Obiectivul a fost astazi inaugurat in prezența autoritaților județene și locale, iar grupuri de copii…

- Salariul mediu net in județul Cluj a depașit 5.000 de lei, in luna noiembrie 2022, conform datelor furnizate de catre Direcția Județeana de Statistica și citate de actualdecluj.ro. In doar un an, salariul mediu net a crescut cu aproape 600 de lei, județul Cluj fiind depașit doar de București, in ceea…

- Ziua Culturii Nationale a fost sarbatorita ieri printr-un eveniment de gala la Opera Nationala din Bucuresti. Printre invitati au fost lideri politici, mai multi ministri, plus premierul Nicolae Ciuca. De asemenea, la spectacol a fost prezent si Igor Grosu, presedintele Parlamentului Republicii Moldova.…

- Conf. dr. Madalin Bunoiu, prorector al UVT: ”Universitatea de Vest din Timișoara va avea un amplu program cultural dedicat anului 2023”. Madalin Bunoiu, prorector al Universitații de Vest din Timișoara, este absolvent al Facultații de Fizica din cadrul aceleiași instituții de invațamant superior din...

- Eveniment Un barbat din Beciu, banuit de inșelaciune, a fost reținut / Judecatoria Turnu Magurele a dispus control judiciar ianuarie 12, 2023 11:29 Polițiștii din cadrul I.P.J. Teleorman – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au pus in aplicare luni, 9 ianuarie, un mandat de…

- Duminica, 15 ianuarie 2023, de Ziua Culturii Nationale, Biblioteca Județeana “George Barițiu” Brasov il omagiaza pe Mihai Eminescu, in ilustratiile lui Aurel Bordenache. Brașovenii și turiștii sunt invitati si au ocazia in 15 ianuarie 2023 sa admire volumul de poezii al lui Mihai Eminescu, aparut in…

- Municipiul Campia Turzii exceleaza la nivel național in promovarea și susținerea antreprenoriatului. In cadrul Galei AMR 2022, care a avut loc la Opera Romana din București, Dorin Lojigan, in numele municipiului Campia Turzii, a primit Premiul de Excelența pentru Promovarea și Susținerea Antreprenoriatului…

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a discutat joi cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre Reuniunea miniștrilor de externe ai statelor aliate, care va avea loc saptamana viitoare la București.