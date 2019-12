Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 8 noiembrie, Hidroelectrica și-a deschis oficial porțile pentru a primi, in toate sucursalele societații, pe cei 600 de elevi care participa anul acesta la cea de a treia ediție a programului ”Hidroelectrica Viitorului”. Programul vizeaza tranziția de la școala la un posibil loc de munca…

- Biblioteca Metropolitana București invita iubitorii de arta la vernisajul expozitiei personale a artistei Maria Balea, din cadrul Stagiunii Permanente de Arta Plastica „Temeiuri”. Evenimentul are loc marti, 5 noiembrie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 4. ,,Pictura Mariei…

- Cea mai moderna arena indoor din Romania, BT Arena, va avea incepand din aceasta saptamana parchet modular și dotari pentru baschet identice cu cele folosite la Jocurile Olimpice, la Campionatele Mondiale sau in unele arene din NBA, anunța MEDIAFAX.Proiectul este realizat și instalat de catre…

- Compania feroviara austriaca de stat – OBB – introduce al doilea tren internațional intre Romania și Austria. Primul tren expres intre cele doua țari a fost pus in circulație in decembrie 2018 și face legatura intre Cluj Napoca și Viena. Noul tren va pleca din Satu Mare cu destinația Viena, informeaza…

- Muzeul temporar Art Safari București, cel mai amplu eveniment dedicat artei din Romania, pune in scena, in cadrul ediției 2019, cea mai mare expoziție dedicata marelui pictor roman Nicolae Tonitza, organizata in țara noastra, in ultimii 50 de ani.

- Muzeul de Științe ale Naturii din cadrul Complexului Muzeal Arad, intrarea dinspre Parcul Copiilor, va gazdui vineri, 4 octombrie, deschiderea expoziției „O lume disparuta la muzeu: dinozaurii”. „Partenerii Complexului Muzeal Arad in acest proiect expozițional și educațional sunt Universitatea Babeș-Bolyai…

- Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw – ”Something Real” a trecut de 400.000 de vizualizari in zece zile, fiind practic cel mai bun clip de promovare pentru Cluj-Napoca, Romania și UNTOLD de pana acum. „Nu este un secret ca festivalul UNTOLD are un loc special in inima mea, așa ca atunci…

- Mai multe edituri prezente la salonul de carte Bookfest, care a inceput joi la Cluj-Napoca, ofera carți cu prețuri reduse intre 20 și 70%, dar și promoții de 2+1 la carțile de știința, ca soluții de atragere a cititorilor, potrivit Mediafax.Adrian Baciu, asistent relații publice din partea…