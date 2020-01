Stiri pe aceeasi tema

- In trimestrul III 2019, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 71,8%, cu 1,8 puncte procentuale peste tinta nationala de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020, se arata intr-un comunicat al Institutului Național de Statistica. In al treilea trimestru al anului 2019,…

- Rata somajului in trimestrul trei din 2019 a fost de 3,8%, valoare egala cu cea inregistrata in trimestrul anterior, cel mai ridicat nivel fiind consemnat insa in randul tinerilor, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri. In perioada mentionata, rata somajului…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, sa fie diminuata rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale, pana la 5,5 la suta anual.

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 10,4% in octombrie (6,7% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 350,299 miliarde de lei (73,4 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate marti,…

- In trimestrul III 2019, numarul locurilor de munca vacante a fost 55,0 mii, similar cu cel din trimestrul anterior. Rata locurilor de munca vacante a fost 1,11%, mentinandu-se la aceeasi valoare ca si cea din trimestrul precedent. Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2018, rata locurilor de munca…

- Angajatorii din Romania au 55.000 de locuri de munca vacante. In ce domenii se inregistreaza cea mai mare lipsa de angajați Numarul locurilor de munca vacante a fost 55.000 in trimestrul trei al acestui an, nivel similar cu cel din trimestrul anterior, iar industria prelucratoare a concentrat aproape…

- Datoria guvernamentala a Romaniei, ca procent din Produsul Intern Brut, a crescut usor in trimestrul al doilea al acestui an pana la 34,2%, de la 34,1% la finele primul trimestru, acesta fiind cel mai mic avans inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti…