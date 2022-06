Stiri pe aceeasi tema

- De mai bine de 14 ani, CRBL și Elena sunt casatoriți. Impreuna, cei doi au trait momente deosebite, dar și unele mai puțin placute, intr-un interviu pentru revista VIVA! artistul a marturisit ca au existat chiar și discuții despre divorț intre ei. In 2007, CRBL avea sa o cunoasca pe Elena. Totul s-a…

- Poliția iberica a petrecut mai bine de șapte ore negociind cu cu un tata roman pentru a se preda și a-și elibera fiica cea mare, care nu a putut scapa de el, așa cum facuse in aceeași zi fiica cea mica. Povestea coșmarului fetei care sambata implinea 15 ani a fost spusa de cotidianul spaniol El Mundo…

- Un barbat din comuna Vama, judetul Suceava a sunat la 112 si a cerut interventia Politiei, dupa ce sotia a inceput sa il bata. Persoana vatamata a fost indrumata sa se adreseze la un cabinet medico-legal, in vederea eliberarii unui certificat medico-legal pentru ranile suferite.Barbatul a inceput sa…

- DOSAR PENAL pentru un „barbat” din Campeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se afla in proces de divorț, la locul ei de munca DOSAR PENAL pentru un „barbat” din Campeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se afla in proces de divorț, la locul ei de munca Polițiștii din Campeni au emis un ordin de protecție…

- Artistul care ne-a reprezentat la Eurovision 2022 a avut de-a face cu lumea scenei de mic, de pe vremea cand dansa alaturi de parinții sai, iar drumul lui profesional a insemnat emisiuni precum „Vocea Romaniei” sau Dansez pentru tine”. Pe parcursul unui interviu in exclusivitate pentru viva.ro, WRS…

- Fostul vicepreședinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, in varsta de 51 de ani, soția sa, Elena, in varsta de 47 de ani, și fiica Maria, in varsta de 13 ani, au fost gasiți decedați intr-un apartament din Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Schimb aprins de replici intre Will Smith și soția sa, Jada, dupa ce numele lor au impanzit spațiul virtual din ultima perioada. Intr-o postare ce a ajuns virala pe Instagram, Will Smith i-a transmis un avertisment soției sale, potrivit click.ro. Will Smith, in varsta de 53 de ani, a ajuns pe prima…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a fost externat din spital.Anuntul a fost facut de sotia acestuia, Maria Basescu conform Antena3.ro. Sotia fostului presedinte spune ca este foarte suparata pe situatie pentru ca s a mutat de prea multe ori din locuintele in care a stat. In cursul zilei…