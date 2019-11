Stiri pe aceeasi tema

- Dana Ganea a depus doua plangeri impotriva fostului fotbalist, dar polițiștii n-au luat nicio masura. "Plangeri am inregistrate la Politia Fagaras, una din martie 2019 si una din august 2019. Dar, fara rezultat. Are foarte multe relatii... Motivele sunt agresiunile de absolut toate formele,…

- Hilaria (35 de ani) și Alec Baldwin (61 de ani) sunt casatoriți din 2012 și au patru copii: Romeo Alejandro David (17 luni), Leonardo Angel Charles (3 ani), Rafael Thomas (4 ani) și Carmen (6 ani). Hilaria Baldwin se afla deja in patru luni cand a fost anunțata ca fatul ei a murit, soția actorului…

- Adrian Nartea, protagonistul serialului “Vlad”, și soția lui, Alina, au avut parte de momente cumplite in parc, unde fiica lor a fost protagonista unui accident stupid. In urma acestuia, fetița a avut serioase probleme de sanatate. Adrian Nartea a participat recent la un eveniment monden, unde a venit…

- Poliția din New York investigheaza o crima ingrozitoare. Un barbat și-a decapitat soția, dupa care i-a taiat gatul fiicei lui in varsta de 5 ani și apoi și-a luat propria viața. Potrivit NYPD, ofițerii i-au gasit pe Yonathan Tedla, 46 de ani, Jennifer Schlecht, 42 de ani, și fiica lor de cinci ani,…

- Ionut si Corina au murit loviti de un BMW care depasea neregulamentar. Fetita lor de nici 3 ani e in stare grava la spital, unde a fost dusa cu elicopterul, dupa accident. Doi tineri parinti au pierit luni la pranz pe un drum din Bihor, dupa ce masina in care se aflau alaturid e fetita lor de 2 ani…

- Cantarețul de muzica country Ned leDoux trece printr-o mare drama. Fiica lui a murit la varsta de numai doi ani, relateaza Infobae. Haven LeDoux a murit asfixiata in urma unui accident care a avut loc la reședința artistului din Kansas. Tragedia a avut loc in urma cu o saptamana, insa anunțul trist…

- In data de 17.10.2019, ora 21:20, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din localitate cu privire la faptul ca, in timp ce se afla... The post Și-a lovit soția și fiica, acum nu se mai poate apropia de ele appeared first on Renasterea banateana .

- ”Cu o durere imensa in suflet, vrem sa aducem la cunoștința oamenilor regretul nostru, care nu incape in cuvinte, fața de tragicul accident care a avut ca urmare decesul tanarului de varsta cu copilul nostru, Mario. Transmitem condoleanțe sincere familiei indoliate, durerea noastra fiind de nerostit.…