Stiri pe aceeasi tema

- Vești ingrijoratoare despre indragitul cantareț. CRBL a fost implicat intr-un accident rutier grav, duminca dupa-amiaza. Care e starea de sanatate a artistului, primele informații transmise de autoritați. CRBL, implicat intr-un accident rutier grav CRBL a fost implicat intr-un accident rutier grav.…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. Politistii au deschis dosar penal, iar artistul a fost dus de urgenta…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. Politistii au deschis dosar penal, iar artistul a fost dus de urgenta la…

- Accident inexplicabil in județul Brașov. Un baiat de șapte ani a fost grav ranit dupa ce a incercat sa traverseze pe o strada prin spatele unei mașini. Șoferul a dat cu spatele, iar copilul a fost prins sub mașina. Imagini și detalii cu puternic impact emoțional.

- Doi motociclisti din Ungaria au decedat, iar un al treilea, de asemenea cetatean al tarii vecine, a fost ranit grav, intr-un accident produs duminica dupa-amiaza pe drumul national DN 68, intre Caransebes si Hateg, dupa ce un sofer din Petrosani s-a angajat intr-o depasire si a intrat in coliziune cu…

- Șoferul unei mașini a provocat moartea a doi motocicliști maghiari, duminica, 16 iulie, dupa ce s-a angajat intr-o depasire si a intrat intr-un grup de sase motociclisti care se deplasau din sens opus, pe DN 68, intre Caransebes si Hateg, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Hunedoara, citat de Agerpres.Accidentul…

- Un nou accident de circulație, astazi, in vestul țarii, de aceasta data la intersecția DN 7 cu autostrada A1, in județul Hunedoara. „La data de 9 iulie, ora 13:54, un barbat in varsta de 63 de ani, din orașul Hațeg, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Aurel Vlaicu la intersecția DN…

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata la Saulesti, in judetul Hunedoara. Trei autoturisme au fost implicate intr-un incidentul rutier care a dus la ranirea usoara a doi pasageri, dar si la blocarea soselei DN 7. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit de urgenta cu o autospeciala dotata…