Stiri pe aceeasi tema

- Dupa șase ani in care au locuit in Spania, CRBL, soția Elena și fiica lor, Alessia, s-au intors in Romania. Nu mai au nicio proprietate aici, au vandut acum ani de zile tot, așa ca sunt nevoiți sa locuiasca cu chirie. Intr-un interviu pentru Click, artistul a dezvaluit ca asta nu il deranjeaza, s-a…

- Un val de caldura din regiunea mediteraneana va ajunge in curand șiin țara noastra: in sud sunt așteptate pana la 36°C. In regiunea Andaluzia din Spania, precum și in regiunile invecinate, termometrul a urcat la sfarșitul saptamanii trecute pana la peste 38°C. Stația meteo Cordoba a fost fruntașa cu…

- CRBL și soția lui, Elena, s-au intors recent din Spania, acolo unde au locuit timp de doi ani, dupa ce au parasit Romania. Cei doi au fost prezenți zilele acestea la VIVA! Party și au dat detalii despre motivele pentru care s-au intors acasa. „M-am intors atat pentru muzica, ca mi-e foarte dor de scena,…

- Irina Rimes este una dintre cele mai indragite și populare artiste in Romania. Jurata de la Vocea Romaniei se bucura de un imens succes in industria muzicala autohtona, avand o comunitate stransa de fani in mediul online. Deși cantareața a fost mereu deschisa cu admiratorii sai, iata un lucru pe care…

- Datorita unei „situații neprevazute”, poprirea tuturor conturilor companiei Blue Air de Ministerul Mediului pentru neplata unei amenzi, compania aeriana Blue Air Aviation anunța, printr-un comunicat, ca a oprit toate zborurile programate a pleca din Romania, de pe București Otopeni, de la Bacau, Cluj…

- CRBL și familia sa au revenit in Romania, dupa ce in ultimii șase ani au locuit in Spania. Cantarețul și familia au hotarat sa se reintoarca in țara natala dupa ce au facut o ședința de familie. „Azi-noapte am stat și am facut ședința de familie și azi-dimineața am luat... The post CRBL și familia au…

- Ambasadorul Israelului, David Saranga, isi incheie misiunea in Romania si spune ca nu este un moment usor pentru ca se simte legat de aceasta tara, de oameni, de istoria si de traditiile romanesti. Pentru el, Romania pe care a gasit-o la preluarea mandatului de ambasador este „alta tara” fata de cea…

- Dan Negru va prezenta o noua emisiune la Kanal D. Proiectul pentru care prezentatorul a batut palma se numește „Tu urmezi” și este un game show cu audiențe mari la nivel internațional.Kanal D aduce in aceasta toamna un format revolutionar, un adevarat spectacol de televiziune, ce imbina entertainment-ul,…