CRBL, implicat într-un accident rutier grav. A fost transportat de urgență la spital CRBL, transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident in județul Hunedoara. Cantarețul, care conducea o motocicleta, a intrat in depașirea unei coloane de mașini. Accidentul ar fi avut loc, dupa cum transmit echipajele ISU locale, la amiaza. Ulterior, el a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. CRBL a suferit fracturi costale, lovitura la coloana, dar nu grava, fara interesare de maduva și fara deplasare de maduva, politraumatisme din accident rutier. Stare artistului este stabila si nu necesita interventii chirurgicale. In acest moment, CRBL este internat la Ortopedie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Hațeg, un motociclist a ajuns la spital. La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din orașul Hațeg, avand direcția de mers Caransebeș spre Hațeg...

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. „La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani,…

- Cantarețul CeReBeL, transportat la spital, dupa ce a fost implicat intr-un accident in județul Hunedoara. Cantarețul, care conducea o motocicleta, a intrat in depașirea unei coloane de mașini. Accidentul ar fi avut loc, dupa cum transmit echipajele ISU locale, la amiaza. Ulterior, el a fost transportat…

- Cunoscutul artist CRBL a fost implicat astazi intr un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, la data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din…

- CRBL a fost implicat duminica, 6 august, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce conducea o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini. Artistul s-a izbit apoi de o autoutilitara din fata sa și a fost dus de urgența la spital, scrie news.ro."La (…)…

- CRBL a fost implicat, duminica, intr-un accident rutier in orasul Hateg din judetul Hunedoara, in timp ce se afla pe o motocicleta si a depasit neregulamentar o coloana de masini, apoi s-a izbit de o autoutilitara din fata sa. Politistii au deschis dosar penal, iar artistul a fost dus de urgenta…

- La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din orașul Hațeg, avand direcția de mers Caransebeș spre Hațeg, la intersecția cu strada Dr. Victor Babeș, s-ar fi angajat in depașirea…

- Accident in Hațeg, un motociclist a ajuns la spital. La data de 06 august 2023, ora 13:19, un barbat in varsta de 45 de ani, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, in timp ce se deplasa cu o motocicleta pe strada Horea din orașul Hațeg, avand direcția de mers Caransebeș spre Hațeg...