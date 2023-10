Stiri pe aceeasi tema

- • Vaccinul gripal poate fi ridicat din farmacii Baieții cu varsta de pana la 18 ani inclusiv se vor putea vaccina gratuit cu vaccinul impotriva HPV incepand din aceasta iarna, in timp ce femeile cu varsta intre 19 și 45 de ani vor primi vaccinul 50% compensat, daca vor dori sa se imunizeze, dupa cum…

- Dan Tatoiu a dat elicopterul pe scuter! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au filmat pe extravagantul milionar pe strazile din Capitala, pe doua roți. In compania cui a fost susprins omul de afaceri.

- Antonia și Alex Velea au fost aspru criticați pe rețelele de socializare pentru felul in care și-au imbracat baieții in prima zi de școala. Dominic și Akim sunt cei doi copii ai cuplului, iar cantareața mai are o fata din casnicia anterioara.Alex Velea și Antonia incearca sa iși expuna cat mai puțin…

- Este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din Romania, insa are și alte pasiuni! Cosmin Cernat iși pune placerile personale pe primul loc, insa nu uita niciodata de relaxare! Timpul cu prietenii este timpul cu prietenii, iar ieșirile ”ca baieții” nu pot fi intrerupe de nimic! Iata cum l-au…

- Dan Helciug a ales sa petreaca vacanța mare in nordul Greciei, in Asprovalta. Deși incendiile au ocolit acest loc de vis, totuși, in prima zi, el a fost martorul unor imagini apocaliptice, dupa ce fumul, adus de nori, acoperise brusc cerul. Soții Dan și Elena Helciug ne-au povestit, in exclusivitate…

- Colaborarea dintre autoritațile din SUA și cele din Romania are probleme, din cauza fusului orar: jurnaliștii SPYNEWS au aflat de arestarea lui Anaser Duduianu inaintea Poliției Romaneși au publicat informația pe data de 7 august, iar Poliția Romana a anunțat ca abia pe 8 august a fost anunțata de arestarea…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la aceasta ora, la PTF Leușeni-Albița, este trafic intensiv pe sensul de ieșire din Republica Moldova/intrare in Romania. Astfel, in aceste circumstanțe au fost puse in aplicare un șir de masuri pe linie de fluidizare a fluxului: Mai mulți angajați in prima linie de…

- Plictisit nevoie mare sau afacerile nu suporta amanare? Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini cu Mihnea Nastase, in cartierul bogaților, la o ieșire, in timp ce ”prințișorul” lui Nastase le-a cam dat cu flit soției și prietenilor lui.