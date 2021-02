Craterele din asfalt, bucuria rațelor Este jale pe drumurile din Argeș. O postare a Consiliului Județean Argeș referitoare la refacerea unor șosele a starnit revolta oamenilor, care au pus chiar și filmari ca sa arate cat de greu le este. Pe un... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii lui Dinamo au facut festival și-au aprins artificii la derby-ul caștigat cu FCSB, scor 1-0, insa dupa bucurie urmeaza calvarul: clubul alb-roșu are nevoie de cel puțin 900.000 de euro pentru obținerea licenței, plus bani pentru cheltuielile curente. Dinamoviștii au celebrat victoria cu rivala…

- Arestarea presedintelui Consiliului Judetean Arges, Constatin Nicolescu, a produs frisoane in randul PSD, partid din care “distinsul” face parte. Cel mai inversunat aparator a fost primarul Nichita de la Iasi, despre care se spune si se vorbeste nu d...

- Cum se vad copiii pandemia? Cum percep ei provocarile acestor zile? Aflam din cateva filme de animație extraordinare, realizate de elevii Colegiului național „Andrei Mureșanu”, grație unui proiect derulat de Asociația Tineri pentru Comunitate și CNAM. 2020 a reprezentat un an al provocarilor, al lucrurilor…

- O aiudeanca a obtinut in instanta daune materiale din partea administratiei locale dupa ce si-a avariat serios autoturismul din cauza unor denivelari in asflat, pe o strada din municipiu. Hotararea Judecatoriei Aiud a fost pronuntata la sfarsitul anului 2020 si a fost contestata, atat de reclamanta,…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat luni, dupa ședința de Guvern, ca a fost gasita o soluție pentru prelungirea facilitații privind amânarea plații ratelor la banci. Potrivit premierului, exista o decizie a Autoritații Bancare Europene care spune ca se pot amâna aceste rate pâna…

- Alexandru Nazare a preluat joi mandatul de ministru al Finantelor de la Florin Citu, cei doi discutand joi despre buget, urmand ca saptamana viitoare noul ministru sa prezinte executia bugetara pe 11 luni.

- In preajma Sarbatorilor, și autoritațile locale din Vernești au imparțit cadouri copiilor de la școlile din comuna. „Decembrie sta sub semnul darului. Bucuria de a darui este, intodeauna, mai puternica decat cea pe care o incerci cand ești cadorisit. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Primaria Vernești…

- Se apropie cu pași repezi sarbatorile de iarna, iar acum este perioada in care cei mici canta colinde, ii fac scrisoare lui Moș Craciun și invața poezii pentru a le recita cu glas tare in fața bradului impodobit. Mai jos am facut o selecție cu cele mai frumoase poezii de Craciun din toate timpurile.…