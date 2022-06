Cratere de aproape jumătate de metru adâncime pe un drum din judetul Iasi Soseaua care face legatura dintre localitatile Pocreaca si Slobozia se afla de mai bine de doi ani, aceasta intr-o stare deplorabila, iar localnicii spun ca deși autoritațile știu de situație, nu exista fonduri pentru a fi reparata. Indignarea oamenilor se adancește atunci cand firmele care asigura transportul in localitați, amenința ca vor stopa cursele, daca drumul nu va fi reparat. Pericolul este unul mare, tinand cont de faptul ca s-au format cratere de aproape jumatate de metru adancime. Iar cu fiecare strop de ploaie drumul este tot mai aproape de prabusire. Aceasta este si principala cauza… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

