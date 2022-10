Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra intr-un cimitir din Timișoara. Cațiva oameni care au mers sa faca curațenie la mormintele rudelor din Cimitirul Eroilor au gasit un craniu intr-o galeata, aruncata intr-un maldar de gunoaie.

- Controale ale polițiștilor de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, la Timișoara. Oamenii legii au deschis doua dosare penale in cazul unor service-uri auto care nu gestionau corect uleiul uzat. In total, oamenii legii au gasit 1250 de litri de ulei uzat provenit de la reparația autovehiculelor.

- Verificari ale polițiștilor locali impreuna cu cei de la ADID și RETIM la asociațiile de locatari din Timișoara. Oamenii legii au format echipe mixte și au verificat daca la asociațiile de proprietari din oraș gunoiul este aruncat selectiv. In numai doua zile au dat opt amenzi in valoare totala de 11.000…

- In urma controalelor efectuate de polițiștii locali in ultimele doua luni in Timișoara pentru depistarea celor care nu iși ingrijesc terenurile sau nu taie ambrozia au fost date amenzi in valoare de 20.000 de lei, scrie publicația locala Tion. Oamenii legii auinceput verificarile la inceputul luni iulie,…

- Investigații ale polițiștilor in cazul unei fete de 14 ani din Timișoara. Oamenii legii incearca sa dea de urma ei dupa ce fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cei care pot oferi informații despre locul in care se afla sunt rugați sa contacteze polițiștii. UPDATE. Fata a fost gasita

- Acțiuni ale polițiștilor de frontiera in cooperare cu celelalte structuri ale MAI, in saptamana ce tocmai se incheie, la Timișoara. Oamenii legii au desfașurat controale pentru a depista migranții care nu iși justifica prezența pe raza orașului. Peste 100 de persoane, cele mai multe cu documente de…

- Acțiune a polițiștilor locali pentru monitorizarea șantierelor din Timișoara. Oamenii legii au facut verificari daca firmele care se ocupa de construcții gestioneaza corect deșeurile și curața roțile vehiculelor la plecarea de pe șantier. Printre sancționați se numara și firma care construiește magazinul…

- Consiliul Județean Timiș a fost atat de mulțumit de proiectul parcarii de biciclete ”protejata”, creata in parcarea Palatului Administrativ din Timișoara incat a deci sa extinda proiectul și sa construiasca doua noi asemenea locații. Acestea ar urma sa fie amenajate tot in Timișoara. Șoferii au ramas…