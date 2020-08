Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul militar de campanie de la stadionul CFR din Timișoara a fost deschis din 22 iulie. Ionuț are 27 de ani și este asistent la acest spital. „Am vazut ca oricine se poate infecta”, scrie Ionuț, in scrisoarea sa, publicata pe pagina de Facebook a Spitalul Clinic Militar de Urgenta „Dr. Victor Popescu”…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, a discutat despre eventuala carantina in trei localitați din Timiș și despre demersurile pentru a gasi noi locuri in spitale pentru bolnavii cu Covid-19. Este vorba de Jebel, Margina și Satchinez. Comitetul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției…

- La trei luni de cand a fost ridicat pe Stadionul CFR, Spitalul mobil de campanie al Spitalului Militar din Timișoara a devenit funcțional. Sunt deja zece bolnavi internați in secția externa de boli infecțioase de pe stadion, unde lucreaza momentan trei medici și cateva asistente. Primii zece bolnavi…

- Ziarul Unirea Raed Arafat, avertisment pentru populație: ””O biata gripa, intre ghilimele, nu ucide atata personal medical cand ei isi fac datoria lor… ” Raed Arafat, avertisment pentru populație: ””O biata gripa, intre ghilimele, nu ucide atata personal medical cand ei isi fac datoria lor… ” Seful…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin decizia Comitetului de Urgenta de vineri, sanctiuni cuprinse intre 5.000 si 100.000 de lei pentru cluburile din Liga I care incalca protocolul medical emis de autoritati prin care este reglementata desfasurarea competitiilor sportive in contextul pandemiei…

- Direcția Medicala a Ministerului Apararii Naționale prezinta, in timpul pandemiei de coroanvirus, doctorii care se afla in prima linie in lupta cu Covid-19. Acești medici sunt la datorie, zi de zi, in lupta cu SARS-Cov2. Doctorul Matilda Radulescu, medic epidemiolog la Spitalul Clinic Militar de Urgenta…

- O femeie din localitatea Bozanta Mica, comuna Recea, si-a ucis prin sufocare copilul in varsta de 10 ani, au precizat vineri, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei. Potrivit surselor mentionate, fratele in varsta de cinci ani al victimei ar fi alertat politia, spunand ca mama sa vrea sa-i omoare…

- Medicii din Romania s-au confruntat cu un caz deosebit de dificil de coronavirus. Un barbat de 52 de ani a fost externat, luni, din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, dupa mai bine de doua luni de la momentul internarii din cauza COVID-19, din care 25 de zile a fost intubat si ventilat…