- Bauturile energizante provoaca probleme cardiace majore, chiar creșterea riscului de atac de cord, avertizeaza un studiu al Societații de Electrofiziologie Cardiaca, Societatea de Electrofiziologie Pediatrica și Congenitala și Clinica Mayo. Cercetatorii americani de la aceste prestigioase instituții…

- Cu temperaturi ce depașesc frecvent 35 de grade Celsius in multe zone ale Romaniei, aerul condiționat a devenit o necesitate, nu doar un lux. Creșterea cererii de freon, substanța esențiala pentru funcționarea aparatelor de aer condiționat și a altor sisteme de racire, a dus la inflorirea unei piețe…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigație privind posibile trucari ale unor licitații publice organizate de unele autoritați/entitați contractante pentru atribuirea contractelor de servicii de citire a contoarelor de energie electrica din Romania, scrie economica.net . Autoritatea de concurenta…

- Grupul Premier Energy PLC Cipru a preluat, prin SPV-ul Alive Wind Power One SRL, linia de afaceri a trei centrale eoliene și patru proiecte suplimentare de parcuri eoliene, in județul Vaslui. Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Alive Wind Power One SRL a preluat linia de afaceri ce…

- Sambata, 1 iunie, de Ziua Copilului, și Societatea de Transport București (STB) a pregatit o surpriza. Un tramvai transformat in cofetarie va circula pe un traseu special, iar Depoul Dudești va oferi o incursiune fascinanta in istoria tramvaielor bucureștene. Principalul punct de atracție al evenimentului…

- Oficialii operatorului bancar de transferuri financiare și plați online, Revolut, au prin curaj, și au in plan sa deschida o sucursala in Romania, dupa ce sistemul de tranzacții, exclusiv online, a fost laudat, public, de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, care i-a facut, recent,…

- Consiliul Concurenței a anunțat, astazi, ca a autorizat tranzacția prin care First Bank urmeaza sa fie preluata de catre Intesa Sanpaolo Bank. Intesa Sanpaolo SpA este activa in principal in domeniul financiar-bancar, fiind societatea-mama a grupului Intesa Sanpaolo. Grupul Intesa este prezent in Romania…

- Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care AEQH24 GmbH a anuntat intenția de preluare a NIFCO Germany, inclusiv a subsidiarelor acesteia, SEGO GmbH, Germania, NIFCO Germany d.o.o., Serbia și NIFCO KTW America Corporation, SUA. In urma unei analize, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta…