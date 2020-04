Craiovenii vor plăti în martie aceleaşi facturi ca în februarie sau un consum estimat Craiovenii vor plati in luna martie, la caldura si la apa, aceleasi facturi ca in luna februarie sau se ia in calcul un consum estimat. Cu alte cuvinte, este echivalat consumul din aceasta perioada cu cel din din luna anterioara. Date fiind conditiile de pandemie, furnizorii de caldura si apa au decis sa sisteze citirea contoarelor de energie termica si apa de la blocuri si case. Totul depinde acum de asociatiile de proprietari daca vor transmite consumul real catre furnizori. Acestora li s-a recomandat sa faca singure citirile si sa le transmita on-line. La randul lor, proprietarii trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

