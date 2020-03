Craiovenii, sfătuiţi de primărie să folosească serviciile on-line Data fiind situatia actuala, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, craiovenii sunt indemnati de primarie sa foloseasca mai mult serviciile on-line . In acest fel pot evita contactul cu alte persoane si stationarea in spatii aglomerate. Craiovenii care solicita eliberarea unor documente, care vor sa depuna petitii sau sa-si plateasca taxele si impozitele sunt sfatuiti de catre administratia locala craioveana sa foloseasca mai mult serviciile on-line. Acestia mai au la indemana si telefonul cetateanului. Masurile se impun, pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19, avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

