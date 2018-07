Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Dragoieni - Preajba, municipiul Targu Jiu, anunța ca vor protesta joi seara, pentru a atrage atenția asupra faptului ca mirosul este ingrozitor in zona, de cand a fost redeschisa ferma de pasari. Oamenii nu cer...

- Mai multe utilaje lucrau zilele trecute la groapa de gunoi din Motru, a carei inchidere a fost receptionata in noiembrie anul trecut. In timp ce primarul Gigel Jianu sustine ca sunt mici reparatii dispuse dupa un control al Garzii d...

- Interesat de problemele cu care se confrunta timișeni, secretarul coordonator ALDE Timiș, Gabriel Toie l-a invitat in conferința de presa pe consilierul local ALDE Cenei, Sirgean Tanasin. ” Este o practica a noastra, așa cum am mai spus-o, aceea de a problemele din teren. E important ca oamenii sa transimta…

- Raul Jiu s-a transformat, din nou, intr-o groapa de gunoi. In zona barajului de la Vadeni, plutesc pe luciul apei tot felul de resturi. Nu este prima data cand se intampla asa ceva. Barajul respectiv este mereu impanzit de tot felul de resturi si gunoaie, dar, atunci cand debitele raurilor cresc, situatia…

- Decenii de exploatare turistica a celei mai inalte zone de pe glob a facut ca aceasta sa devina cea mai mare groapa de gunoi pe masura ce un numar din ce in ce mai mare de cataratori nu acorda atentie urmelor nocive pe care le lasa in...

- Problema mirosului neplacut care produce disconfort cetațenilor din Cugir, mai ales celor aflați in proximitatea societații care-l emana, S.C Tecno Plast Cugir SRL, se afla de mai mult timp in atenția primariei. Deoarece competențele sale legale in aceasta problema sunt limitate, administrația publica…

- 1.000 de locuitori ai orasului Stefanesti (Arges) au semnat in aprilie o petitie adresata mai multor autoritati locale si centrale, inclusv Ministerului Mediului, in care cer sa le fie protejata sanatatea. Oamenii au descoperit recent ca in localitatea lor sunt autorizate sa functioneze, de ani buni,…

- Balta Draga este un areal acvi-faunistic situat la marginea orașului Urziceni, pe teritoriul administrativ al comunei Manasia. Zona a fost transformata in ultimul an intr-o groapa de deșeuri de catre angajații firmei ROSAL, cu acordul tacit al autoritaților din Urziceni. Situația risca sa devina exploziva…