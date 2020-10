Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum TION v-a anunțat deja, sunt 47 de școli și gradinițe din Timiș in scenariul roșu (46 din cuza SARS-Cov2), adica elevii invața online, de acasa. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis miercuri, 21 octombrie, trecerea oficiala a ultimelor opt școli și gradinițe, din totalul de…

- Toate scolile din Craiova si localitatea Carcea vor trece la cursuri exclusiv online dupa ce incidenta cazurilor in ultimele 14 zile a depasit 3 la mie, aceasta masura urmand sa intre in vigoare de miercuri, a anuntat Prefectura Dolj, citata de News.Luni, 19 octombrie, in județul Dolj au fost raportate…

- Polițiștii de la Secția Rurala Gura Humorului au efectuat un control, joi dupa-amiaza, in comuna Cacica, unde Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus restricții operatorilor economici din cauza incidenței mare a cazurilor de Covid. Polițiștii au constatat ca la societatea Vegasland ...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Buzau a stabilit, miercuri, o serie de restrictii in contextul pandemiei COVID 19 la nivelul judetului si masuri speciale, in comuna Vernesti, acolo unde incidenta cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit 1,5 cazuri la mia de locuitori.…

- Prima saptamana din anul școlar 2020-2021 a venit și cu primele probleme provocate de noul virus. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Vrancea, intrunit astazi in cadrul unei ședințe extraordinare, a hotarat sa suspende cursurile a doua clase din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Biliești,…

- Ministrul Muncii vine cu o explicatie, dupa ce mai multi parinti au semnalat faptul ca deși școlile au decis ca elevii de pana la 12 ani sa invețe in sistem online sau hibrid, prevederile OUG 147/2020, prin care se acorda zile libere și plata unei indemnizații, nu se pot aplica decat daca exista…

- Decizie de ultima ora in Sibiu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu a decis ca programul de lucru al teraselor sa fie limitat, in intervalul orar 6.00-24.00. In zona istorica a orașului, purtarea maștii este recomandata, anunța Prefectura Sibiu, conform Mediafax.Citește…

- Din cele 295 cazuri confirmate pozitiv cu COVID-19 (13 cazuri in ultimele 24 de ore), 179 au fost declarate vindecate si 16 persoane au decedat, a anuntat Comitetul Judetean pentru Situatii de urgenta. In carantina la domiciliu sunt 223 de persoane, 12 persoane sunt in izolare la domiciliu si 83 de…