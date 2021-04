Craiovenii primesc căldură şi apă caldă fără contract Noul furnizor de caldura si apa calda din Craiova, SC Termo Urban SRL incearca sa incheie contracte cu asociatiile de proprietari pe repede inainte. Contractul dintre vechiul operator, SC Termo si producatorul de agent termic primar CE Oltenia este valabil pana la data de 08.04.2021. In aceasta situatie cele aproximativ 400 de asociatii de proprietari raman „in aer”. Acestea au contracte cu un operator care nu mai functioneaza, dar primesc apa calda si caldura de la un furnizor cu care nu au nici un contract legal. Reprezentantii asociatiilor de proprietari spun ca nu vor mai plati in lunile care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

