Craiovenii isi vor alege electronic locul de parcare

- Astazi se implinesc 35 de ani de la moartea maestrului Amza Pellea, care avea 52 de ani. Amza Pellea a fost zeci de ani actor de teatru și film și profesor la Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica. Lumea il ține minte, insa, mai ales pentru personajul Nea Marin. Amza Pellea s-a nascut in Bailești,…

- Echipa de volei Unirea Dej a caștigat cu 3-1, in deplasare, in fața formației SCMU Craiova, la capatul unui joc extrem de echilibrat. Partida dintre SCMU Craiova și CS Unirea Dej – disputata ieri dupa-amiaza, de la ora 17, in Sala Polivalenta din Craiova – a contat pentru a opta etapa a Diviziei A1…

- Echipa de juniori Under 17 a Academiei „Gica Popescu” s-a impus categoric, scor 7-1, in partida susținuta astazi, pe stadionul „Aripile”, in fața formației similare a clubului LPS Banatul Timișoara. Partida a contat pentru etapa 21, ultima din acest an de la Liga Elitelor U17. Oaspeții au deschis scorul…

- In Banie a fost dat startul petrecerilor de sarbatori. Targul de Craciun și-a deschis azi porțile și ii așteapta pe cei care tanjesc dupa vin fiert și alte bunatați de sezon. Craiovenii vor avea parte de surprize pentru toate varstele: spectacole, ateliere pentru copii, expoziții cu vanzare de produse…

- De 15 ani, producatori din toata tara isi dau intalnire la Craiova, la Casa Tineretului, pentru a va prezenta ultimele noutati vestimentare pentru toata familia! Targul CONTEX – „MODA si TRADITII “, organizat de Camera de Comert si Industrie (CCI) Dolj , a revenit in municipiu. Cele mai noi colectii…

- Mensa, organizatia celor mai destepte persoane din lume, revine in Craiova pentru a descoperi minti stralucite, adica acele persoane care se incadreaza in primii 2% cei mai inteligenti oameni. Craiovenii interesati sa isi testeze IQ-ul trebuie sa se prezinte in 19 octombrie, la ora 11, la Universitatea…

- Autoritatile administratiei publice locale nu au o abordare unitara este una dintre concluziile Consiliului Concurentei in urma derularii unei analize pe piata serviciilor de parcare publica cu plata la nivelul municipiilor resedinta de judet Brasov, Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Craiova.…

- Filiala ALDE Dolj este in conflict deschis cu președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a fost dizolvata de catre un personaj numit de fostul președinte al Senatului. Intr-o scrisoare deschisa, membrii de partid il ataca dur pe Tariceanu și pe emisarul sau, Daniel Chițoiu, solicitand…