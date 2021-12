Craiovenii din 1 Mai pot colecta selectiv Craiovenii din cartierul 1 Mai care locuiesc la bloc vor putea, incepand de azi, sa colecteze selectiv. Operatorul de salubritate, Iridex a montat incepand de ieri primele containere supraterane, destinate colectarii deseurilor reciclabile. Atat proprietarii de la blocurile cu patru etaje, cat si cei de la blocurile turn vor depozita incepand de acum deseurile reciclabile la aceste containere. Pana la aceasta data craiovenii care locuiesc la bloc nu faceau colectare selectiva precum cei de la case, pentru ca nu aveau containere separate. Incepand din aceasta luna si in cartierele de blocuri colectarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

