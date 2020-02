Craiovenii cred că numărul bolnavilor de gripă este mai mare decât cel raportat Conform unui sondaj realizat pe site-ul GdS la care au raspuns peste 2000 de craioveni, 81% dintre acestia cred ca numarul de bolnavi de gripa este mai mare decat cel raportat de autoritati. Rezultatele chestionarii vin in contextul in care foarte multi parinti sesizeaza ca in scoli si gradinite numarul absentilor este foarte mare. Copiii primesc diagnosticul de gripa de la medic, desi Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj transmite ca sunt foarte putine cazuri confirmate de examenul de laborator si ca activitatea gripala se incadreaza in limitele specifice sezonului. La nivel national, a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

