Craiovenii cer căldură în apartamente şi pe timpul zilei Unii dintre craioveni solicita furnizorului de caldura al orasului sa continue sa dea caldura chiar si pe perioada zilei. Acestia spun ca, date fiind conditiile actuale, multi sunt nevoiti sa stea acasa, sa munceasca de la domiciliu si sa-i tina pe copii in locuinta. Pentru asta au nevoie de un anumit confort termic. Aceste solicitari vin ca urmare a faptului ca Termo a redus furnizarea caldurii pe timpul zilei, date fiind temperaturile exterioare mai ridicate din ultimele zile. Caloriferele sunt reci ziua In situatia actuala grea, cand legile ne obliga sa stam acasa nu o zi sau doua, ci saptamani… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Virusul nu este un organism viu, ci o molecula proteica Universitatea Johns Hopkins a transmis aceasta nota detaliata privind evitarea contagiunii: * Virusul nu este un organism viu, ci o molecula proteica (ADN) acoperita de un strat protector de lipide (grasimi), care, atunci cand este absorbit de…

- Sute de apartamente din Craiova vor ramane astazi fara apa calda si caldura ca urmare a efectuarii unor reparații la rețeaua primara de distribuție a agentului termic a Complexului Energetic Oltenia. Ce zona va fi afectata: Vor fi afectați consumatorii din blocurile: M1, M2, R1,….R7, R1a, R4a, P1, P2,…

- O avarie la reteaua de distributie a agentului termic primar, apartinand Termocentrale II Craiova- CEO, lasa sute de apartamente din cartierul Brazda lui Novac fara caldura. Este vorba de 370 de apartamente, respectiv 19 blocuri care primesc agent termic de la PT7 Brazda lui Novac. Ca urmare a efectuarii…

- Ziarul Unirea Șoferii, obligati sa foloseasca, in timpul zilei, luminile de intalnire sau luminile de zi si pe drumurile nationale Șoferii vor fi obligati sa foloseasca, in timpul zilei, luminile de intalnire sau luminile de zi si pe drumurile nationale, nu numai pe autostrazi, ... Șoferii, obligati…

- Facturile la caldura pe luna decembrie 2019 au sarit de 500 de lei pentru multi craioveni care locuiesc la bloc. Costurile sunt destul de ridicate, daca tinem cont de faptul ca, pana acum, iarna a fost foarte blanda. Ce-i drept, locatarii au avut peste 25 de grade Celsius in locuinta, dar si temperaturile…

- Caldura degajata de erupția vulcanului Vezuviu a fost atat de puternica, incat a transformat creierul unui om in sticla, relateaza The Guardian, care citeaza un studiu publicat in New England Journal of Medicine. Este pentru prima data cand este vazut un astfel de fenomen, spun oamenii de știința. Erupția…

- Incalzirea acopera un procent important in bugetul de cheltuieli al unei familii in sezonul rece. Termoizolarea pereților reprezinta masura cu cel mai mare impact in factura, ce poate conduce la economii de pana la 40%. Și obiceiurile de consum responsabil contribuie insa la reducerea cheltuielilor.…

- Un polițist local din Bistrița a fost filmat in timp ce dormea in mașina de serviciu, care era parcata in zona pietonala a orașului, cu motorul pornit. In acest caz a inceput o ancheta disciplinara, iar viceprimarul Bistriței cere destituirea acestuia din funcție, transmite...