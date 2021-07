Craiovenii care îşi aruncă facturile la gunoi riscă să fie amendaţi Mai multi craioveni au fost amendati de politia locala pentru ca au aruncat gunoiul langa tomberon. Unii dintre ei au fost depistati dupa facturile si chitantele aruncate la platformele de gunoi. Craiovenii au fost amendati cu amenzi in valoare totala de 4.000 lei pe motiv ca au aruncat gunoiul pe domeniul public. Craioveni amendati ca au aruncat gunoiul pe domeniul public Poliția Locala a identificat și sancționat, in ultimele doua zile, mai mulți cetațeni care au aruncat gunoiul in diferite zone din Craiova, pe domeniul public. Astfel, au fost sancționate, de catre polițiștii locali, 7 (șapte)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

