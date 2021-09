Craiovenii beneficiază gratuit de testarea auzului și aparate auditive prin CAS, în cabinetul Audiolux Echipa de specialiști Audiolux te așteapta in cabinete pentru a beneficia gratuit de testarea auzului – audiograma și consult. Testarea auzului este o investigație de aproximativ 30 de minute, care se recomanda a fi efectuata anual, pentru a asigura un control optim al auzului, cu scopul de a depista din timp apariția unei pierderi de auz și a interveni rapid pentru reabilitare. Cand din audiograma rezulta o pierdere de auz, pacientului i se prezinta soluțiile personalizate care compenseaza deficiența și redau rapid și confortabil sunetele intr-un mod cat mai natural și lejer. Audiolux Craiova… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

