Stiri pe aceeasi tema

- Louie Anderson, cunoscut de o lume intreaba din serialul animat “Viața cu Louie”, a murit, vineri, la varsta de 68 de ani. Louie Anderson fuseese spitalizat in Las Vegas, fiind diagnosticat cu o forma de cancer. Zilele trecute, purtatorul sau de cuvant anunțase ca primește tratament pentru limfom difuz…

- Oamenii din Bolintin Vale, la cațiva kilometri de București, au ieșit sa protesteze ca poliția nu face nimic pentru a-i proteja de comunitatea de romi care ii ataca zilnic, spun ei. Ultimul incident s-a soldat chiar cu o crima. Locuitorii spun ca șoferul unuii microbuz ar fi fost lovit cu o piatra…

- Oamenii din Bolintin Vale, la cațiva kilometri de București, au ieșit sa protesteze ca poliția nu face nimic pentru a-i proteja de comunitatea de romi care ii ataca zilnic, spun ei. Ultimul incident s-a soldat chiar cu o crima. Locuitorii spun ca taximetristul ar fi fost lovit cu o piatra in cap de…

- 15. 000 de locuitori ai municipiului Motru din județul Gorj stau de trei zile facar caldura, din cauza unei avarii. Oamenii au adus un preot sa sfințeasca locul defecțiunii. De 3 zile, oamenii ingheața in apartamente din cauza unei avarii grave la rețeaua de termoficare a orașului. Așa au petrecut și…

- Oamenii de știința au identificat o noua versiune a variantei Omicron, pe care au denumit-o drept „invizibila”, pentru ca nu poate fi detectata prin testele RT-PCR pe care oficialii de sanatate publica le folosesc pentru a urmari raspandirea SARS-CoV-2 in intreaga lume, noteaza The Guardian. Varianta…

- Comisia Europeana va decide “in cateva zile” daca valabilitatea certificatelor UE de vaccin ar trebui sa fie legata de dozele de rapel dupa o anumita perioada de timp. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat ca certificatul verde al UE pentru COVID-19 ar trebui conditionat de doze de rapel…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…