Craiovenii aşteaptă căldura, Termo- Sunt craioveni care se intreaba cand incepe Termo Urban sa furnizeze caldura in blocurile din oras. Temperaturile au mai scazut, iar dimineata si seara in locuinte este racoare. La acest moment operatorul a facut doar probele la rece pe reteaua de distributie a agentului termic, iar pentru probele la cald asteapta scaderea temperaturilor al 10 grade Celsius.Termo furnizeaza caldura doar Caminului de batrani si unor unitati scolare. Asociatiile de proprietari nu au solicitat pana la aceasta data furnizarea agentului termic, chiar daca sunt locatari care doresc sa aiba locuintele incalzite.

- Atentionarea Cod galben care vizeaza val de caldura, canicula si disconfort termic accentuat intra in vigoare de luni, afectand cea mai mare parte a tarii, scrie news.ro. Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde luni cea mai mare parte a tarii, iar marti va persista in regiunile sudice, centrale…

- Un val de caldura s-a abatut asupra Tunisiei, unde marti au fost inregistrate recorduri de temperatura de catre Institutul National de Meteorologie, in special in nordul si centrul tarii, informeaza AFP. In capitala Tunis, mercurul din termometre a ajuns la 48 de grade Celsius marti la pranz, cea mai…

- Valul de caldura care se manifesta in Grecia de la inceputul acestei saptamani aduce temperaturi in jurul valorii de 40 de grade Celsius in cursul weekendului si va continua si saptamana viitoare, transmite vineri DPA. Conform anuntului facut vineri de meteorologii greci, in cursul saptamanii viitoare…

- ANM a emis luni dimineața un cod galben de canicula valabil pana la finalul acestei luni. Fenomenele vizate in perioada 27-31 iulie sunt val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde și se va intensifica…

- Vremea va fi calduroasa, local caniculara, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatura-umezeala va atinge si va depasi pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab, la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 34 si 36…