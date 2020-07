Craioveanul care conduce numai Dacii furate, condamnat din nou Judecatoria Craiova a condamnat un craiovean de 59 de ani la trei ani, patru luni si 96 de zile inchisoare, acuzat de furt si conducere fara permis. In acest dosar, barbatul este acuzat ca a condus un autoturism furat, desi nu are permis. Craioveanul nu este la prima fapta de acest fel, acesta fiind prins de mai multe ori la volanul unor Dacii furate. De altfel, in ultimii ani a și fost condamnat in mai multe dosare penale. Trei ani, patru luni si 96 de zile inchisoare. Aceasta este pedeapsa primita de un craiovean de 59 de ani, acuzat de furt si conducere fara permis. Pedeapsa cuprinde un rest… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

