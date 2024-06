Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la 6 ani si 11 luni de inchisoare un craiovean de 36 de ani, acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. Potrivit anchetatorilor, intre anii 2021-2023, barbatul a vandut droguri consumatorilor din Dolj. In iunie 2023, cu ajutorul autoritaților germane, anchetatorii au confiscat 200 comprimate ecstasy, achitate de barbat cu cryptomonede. Anchetatorii au precizat ca, atunci cand a fost prins, barbatul avea asupra lui o jumatate de kilogram de canabis.„Inculpatul a fost prins in flagrant avand asupra sa cantitatea de 500 de grame canabis. In cauza…