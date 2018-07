Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului Matyas Ludovic sub aspectul savarsirii infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluia lui Foris Csaba sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credința de documente ori declarații…

- Aura Mariana Voiculeanu, la data faptei presedinte al Asociatiei Judetene Sportul pentru Toti Teleorman, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Procurorii DNA continua cercetarea lui Razvan Burleanu, dupa ce mai mulți membri afiliați au facut plangeri penale, in frunte cu Napoleon Tudor Spartacus Iacov. DNA a cerut mai multe documente și detalii la Ministerul Tineretului și Sportului despre statutul juridic al Federației Romane de Fotbal și…

- Doi reprezentanti ai Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna Tatarusi, judetul Iasi, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a DNA transmisa joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial…

- Stelian Nastase, fost viceprimar al Primariei Comunei Vacareni, judetul Tulcea, si fiul acestuia au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru frauda cu fonduri europene. Potrivit unei sinteze a DNA transmisa joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, alaturi de mai multi subordonati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 9 milioane de lei.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor:POP CONSTANTIN, la data faptelor reprezentant al S.C. Gardienii S.R.L., pentru savarsirea infractiunilor de: evaziune fiscala in forma continuata,…