Craiovean prins drogat la volan, condamnat cu executare

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un fost primar al localitatii mehedintene Baia de Arama la data faptelor, condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare intr-un dosar de coruptie. Ceilalti sapte inculpati, printre care se numara si sotia fostului edil, au primit…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au inceput judecarea apelului formulat de un barbat de 50 de ani, condamnat la un an si trei luni de inchisoare pentru ultraj si conducere cu permisul suspendat. Anchetatorii au retinut ca inculpatul a plecat de pe loc cu un autoturism de teren si a prins un…

- Judecatorii din Filiasi au prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui craiovean de 21 de ani, cercetat pentru punerea in circulație de valori falsificate și inșelaciune. Inculpatul este acuzat ca a cumparat un telefon mobil in valoare de 1.000 de euro cu bancnote falsificate. Ulterior, in urma…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, miercuri, contestatia formulata de un fost registrator, arestat preventiv pentru acces ilegal la un sistem informatic si fals informatic. Potrivit anchetatorilor, in perioada mai-iunie 2021, in calitate de registrator la Centrul de vaccinare Stadion…

- Judecatorii doljeni au dispus inceperea judecarii a doi cetateni spanioli, acuzati de procurorii DIICOT de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din comuna doljeana Bradesti. Ieri, cei doi inculpati…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare preventiva emise pe numele a doi barbati cercetati pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, in iulie, cei doi inculpati au incercat sa vanda, in Craiova, 250 grame de cocaina. Potrivit procurorilor DIICOT,…