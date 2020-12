Craiovean judecat pentru ultraj, ținut în arest la domiciliu Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat, ieri, sa mentina masura arestului la domiciliu fata de un craiovean acuzat ca a condus fara permis si a lovit cu mașina un polițist care incerca sa-l traga pe dreapta. Fapta a fost comisa de inculpat in ianuarie 2018, pe cand avea 16 ani. Inculpatul a fost arestat preventiv pe 22 ianuarie 2018. In iunie, același an, a fost plasat in arest la domiciliu. Masura preventiva a fost prelungita de instanțe pana in prezent. Potrivit anchetatorilor, pe 21 ianuarie 2018 , pe cand avea 16 ani, inculpatul a luat din casa cheile mașinii tatalui sau și a plecat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

