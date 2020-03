Un craiovean se razboieste cu operatorul de Salubritate fiindca l-a executat silit, pentru o suma pe care a platit-o, spune el. Acesta sustine ca acum mai are si de achitat executorului o suma mai mare decat ce datora Salubritatii. In plus, conturile bancare ii sunt blocate, desi datoria pentru gunoi a platit-o. Craioveanul Nicolae Sandoiu spune ca lucreaza in afara tarii si isi plateste facturile de fiecare data cand se intoarce in tara. Lucrul acesta se intampla de doua ori pe an, cu precadere in perioada sarbatorilor pascale si de iarna. Plata Eu lucrez in Germania. Vin in tara de sarbatori.…