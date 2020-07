Craiovean condamnat pentru mutilarea a două tinere Magistratii de la Judecatoria Craiova au hotarat, saptamana trecuta, sa condamne la doi ani si sase luni de inchisoare un craiovean de 29 de ani. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, de un an de inchisoare pentru lipsire de libertate. Barbatul este acuzat ca, in martie 2017, a taiat pe fata doua tinere din Craiova. Incidentul a avut loc in plina zi, in apropierea unei frizerii din cartierul 1 Mai. Hotararea Judecatoriei Craiova nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de partile din dosar. Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe data de 20 martie 2017, in cartierul craiovean 1 Mai.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CERERE…Condamnat la peste 17 ani de detentie dupa ce a fost acuzat de omor calificat, Vasile Rusan cere acum revizuirea pedepsei. Magistratii au luat act de cererea formulata dar, deocamdata, nu au dat un raspuns. Vasile Rusan a fost arestat dupa ce a fost acuzat, initial, de procurori de tentativa…

- Liviu Dragnea ramane dupa gratii dupa ce magistratii Tribunalului Bucuresti i-au respins contestatia la executare, prin care fostul lider PSD a invocat un recurs in drept intitulat "habeas corpus" - o lege cu caracter constitutional, promulgata in anul 1679 de catre Parlamentul englez, prin care…

- Tribunalul București a decis, marți, eliberarea condiționata a lui Cristian Poteraș, fostul primar al Sectorului 6 care fusese condamnat in mai 2015 la opt ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, noteaza Realitatea.net. In acest caz, pe 29 aprilie, Judecatoria Sectorului 5 a admis cererea de liberare…

- In imaginile facute publice de fiul lui Sile Camataru, acesta are casti si vorbeste cu familia sa, cel mai probabil pe skype. „Te iubesc cel mai mult, de-abia astept sa vii acasa", a postat Dani. „Liberare ușoara pentru tata Sile Centaurul Romaniei!", a scris un prieten al familiei. …

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Brasov, Aristotel Cancescu, a primit 7 ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat Ion Dinita, om de afaceri, 4 ani de inchisoare, cu executare, pentru fapte de coruptie, potrivit deciziei instantei, postata pe portalul Tribunalului Brasov. Decizia nu…

- Judecatoria Craiova a hotarat sa condamne la 3 ani și 11 luni de inchisoare un craiovean de 29 de ani, acuzat ca a lovit trei polițiști. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, pentru conducere fara permis. Incidentul a avut loc in octombrie 2018, cand barbatul a mers la Secția 2 Craiova sa reclame ca angajații…

- Magistratii Tribunalului Iasi l-au condamnat, vineri, pe omul de afaceri Gruia Stoica la o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare, decizia nefiind definitiva. Potrivit site-ului Tribunalului Iasi, Gruia Stoica alaturi de alte doua persoane, Vasile Didila si Vasile Raducan, au fost trimisi…