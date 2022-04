Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii doljeni au trimis in judecata un doljean de 23 de ani, acuzat de omor, talharie si evadare. Este vorba de tanarul care a reusit sa evadeze din arestul IPJ Dolj in noiembrie, anul trecut. Acesta executa o pedeapsa de trei ani de inchisoare si fusese adus din penitenciar in arest pentru a fi…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat, vineri, la cinci ani de detentie, un tanar acuzat ca a condus fara permis si a lovit cu mașina un polițist care incerca sa-l traga pe dreapta. Incidentul a avut loc in ianuarie 2018, cand inculpatul avea 16 ani. Potrivit anchetatorilor, in seara zilei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat, vineri, la aproape 10 ani de inchisoare, un executor judecatoresc acuzat de comiterea unor infractiuni de abuz in serviciu, delapidare și inselaciune. Pedepasa cuprinde o alta mai veche, de 3 ani si 2 luni de inchisoare, primita de acelasi inculpat…

- Un barbat din Hunedoara a fost trimis in judecata de procurori, dupa ce si-a injunghiat tatal, evenimentul avand loc la inceputul acestui an. Victima a avut nevoie de aproximativ o luna de ingrijiri medicale. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a anuntat, miercuri, ca procurorii au finalizat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, menținerea arestului preventiv fața de un executor judecatoresc, deferit justitiei in februarie 2020. Inculpatul a fost incarcerat in decembrie 2019, in baza unui mandat de arestare in lipsa emis de Curtea de Apel Craiova. Este acuzat de comiterea…

- Judecatorii de la Tribunalul Mehedinti au dispus, vineri, mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 35 de ani, deferit justitiei pentru trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, in masina barbatului, care conducea sub influența drogurilor, au fost descoperite doua borcane pline cu…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au hotarat sa condamne la inchisoare pe viata un barbat de 34 de ani, acuzat de uciderea unui craiovean prin incendiere si ranirea altuia. Inculpatul a fost condamnat pentru omor calificat, tentativa de omor și trei infractiuni de distrugere. In plus, a fost obligat…