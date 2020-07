Procurorii doljeni au cerut si obtinut, ieri, prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui craiovean de 31 de ani. Acesta este acuzat ca s-a urcat la volanul unui Audi si s-a luat la intrecere cu un amic pe DN 6B, intre Goiesti si Negoiesti. Si asta, desi avea permisul suspendat si era baut. Anchetatorii spun ca, la intoarcere, inculpatul a gonit cu aproape 150 km/h si a spulberat un barbat care circula pe marginea soselei. La sfarsitul lunii iunie, procurorii doljeni au dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei din ucidere din culpa in omor. In plus, barbatul este acuzat si de…