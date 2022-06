Judecatoria Craiova a prelungit mandatul de arestare emis in aprilie, pe numele unui tanar de 23 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de talharie. Porivit oamenilor legii, suspectul ar fi lovit in cap o femeie de 45 de ani si i-ar fi furat telefonul mobil. Incidentul a avut loc pe data de 9 aprilie, pe strada Mihail Moxa din Craiova. Politistii doljeni au precizat ca suspectul a depistat intr-un taxi, la scurt timp dupa comiterea faptei. „Polițiștii Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizați de o femeie de 45 de ani, Craiova, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada Mihail…