- Universitatea Craiova a susținut in aceasta dimineața o noua ședința de pregatire premergatoare meciului cu FC Botoșani. Așa cum era de așteptat, antrenorul Cristiano Bergodi și staff-ul sau tehnic au comandat un antrenament in care mingea a fost la putere. Interesant este ca Bergodi pare sa nu se fi…

- Portarul Universitații Craiova , Mirko Pigliacelli, și-a incheiat duminica perioada de carantina. Goalkeeper-ul Științei a petrecut 14 zile intr-un hotel de pe Calea București, asta dupa ce avusese o experiența asemanatoare anterioara, de 40 de zile in Italia natala. Mirko a marturisit ca nu i-a fost…

- Universitatea Craiova l-a anunțat in mod oficial pe Cristiano Bergodi (55 de ani) ca inlocuitor pentru Corneliu Papura. Italianul a semnat contractul, valabil pana in vara lui 2021, iar conducerea clubului oltean i-a urat bun venit pe site-ul sau. Unul dintre oamenii care au lucrat cu Bergodi in Romania…

- Oficialii Universitații Craiova au surprins suporterii in aceasta dimineața printr-un comunicat pe Facekook. Aceștia au anunțat ca s-au desparțit, pe cale amiabila, de Corneliu Papura și ca se cauta antrenor. „In urma cu aproape o saptamana, clubul Universitatea Craiova a incheiat in mod amiabil relațiile…

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova, crede in șansele oltenilor la titlu și mizeaza pe un transfer-record in viitorul apropiat, cel al lui Valentin Mihaila (20 de ani). Craiova e la 4 puncte in spatele liderului CFR Cluj, dar depinde doar de ea in drumul catre titlu. Mihai Rotaru…

- CFR Cluj este aproape de o adevarata lovitura pe piața transferurilor. Dan Petrescu insista tot mai mult pentru aducerea lui Nicolae Stanciu, mijlocașul celor de la Slavia Praga. Transferul s-ar putea face pe suma de 2,5-3 milioane de euro, informeaza ziare.com.

- Doar trei cluburi din Liga I de fotbal, CFR Cluj, FC Botosani si Universitatea Craiova, nu au diminuat deocamdata salariile jucatorilor, masuri in acest sens urmand a fi luate probabil in perioada urmatoare, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, au declarat pentru AGERPRES surse apropiate…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, miercuri, modificari in programul etapei a patra din play-off-ul/play-out-ul Ligii I.Astfel, la solicitarea FRF, doua partide se vor disputa la alte date decat cele programate initial. FC Hermannstadt - Dinamo se va juca luni, 23 martie, de la…