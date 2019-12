Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari primește vizita FCSB-ului, astazi, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, de la 20:30. Costin Ștucan și Grigore Sichitiu discuta despre echipele de start ale celor doua echipe și daca FCSB are puterea sa se desprinda de Gaz Metan și Dinamo, in lupta pentru play-off, la GSP Live, de la 20:00.…

- FC Voluntari - Universitatea Craiova va fi ultimul meci al optimilor de finala din Cupa Romaniei, ediția 2019/2020. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. ...

- Academica Clinceni și CS Universitatea Craiova se intalnesc in etapa cu numarul 14 din Liga 1. Partida e duminica, de la 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #14Vezi AICI clasamentul Ligii 1 live de la 15:00 » Clinceni…

- Nationala de tineret a Romaniei va disputa astazi, de la ora 20.30, pe stadionul „Anghel Iordanescu”, din Voluntari, partida cu Irlanda de Nord. Meciul conteaza pentru etapa a 4-a din grupa a 8-a a preliminariilor CE din 2021 . min 48: gooooool Romania – Dupa o acțiune prelungita și un șut al lui Petre,…

- Timp de o saptamana, intre 8 si 15 octombrie, echipele nationale ale Romaniei vor disputa 8 partide importante, toate oficiale, informeaza frf.ro. Tricolorele antrenate de Mirel Albon debuteaza impotriva Belgiei, la Cluj, pe arena celor de la CFR. Meciul se disputa marti, 8 octombrie, de la…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FCSB, de sambata, reprezinta un derby pentru el, dar nu simte o presiune suplimentara comparativ cu alte meciuri. "Nu simt nimic, e un meci important pentru noi si atat. Avem nevoie de cele trei puncte,…

- ECHILIBRAT… O noua etapa, un nou derby in Liga 1. Dupa duelul din runda trecuta, dintre FCSB si CFR Cluj, incheiat la egalitate, scor 0-0, Liga 1 ne ofera un nou meci tare. Este vorba despre meciul dintre Universitatea Craiova si Viitorul Constanta, echipe aflate pe podium. Partida se joaca, luni, de…