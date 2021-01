Stiri pe aceeasi tema

- Craiova și Viitorul au remizat, scor 1-1, in cel mai tare meci al rundei #18 din Liga 1. Corneliu Papura (47 de ani) spune ca cele 3 schimbari efectuate la pauza nu au influențat soarta partidei. Toate detaliile despre Craiova - Viitorul 1-1, AICI Programul + rezultatele rundei #18 din Liga 1 Craiova…

- FC Viitorul s a duelat in etapa trecuta cu liderul clasamentului Diviziei A, iar acum infrunta vicecampioana din sezonul trecut.In etapa a 18 a a Ligii 1, FC Viitorul are meci in deplasare cu U Craiova, sambata, 23 ianuarie, de la ora 21.00.Dupa duelul din runda precedenta cu FCSB 2 2 la Ovidiu , echipa…

- In meciul FC Viitorul FCSB s au inscris patru goluri, gazdele deschizand scorul. Echipa de pe litoral se afla pe locul sapte, la doua puncte de pozitia a sasea, ultima care duce in play off. In etapa viitoare, FC Viitorul joaca in deplasare cu ocupanta pozitiei a treia, U Craiova. In etapa a 17 a a…

- Viitorul și FCSB au remizat, scor 2-2, in cel mai tare meci al rundei cu numarul 17 din Liga 1. Jucatorii roș-albaștrilor au acuzat starea gazonului de la Ovidiu. Toate detaliile despre Viitorul - FCSB 2-2, AICI Programul + rezultatele rundei #17 din Liga 1 Ovidiu Popescu, Tanase și Vlad, concluzii…

- Viitorul și FCSB au remizat, scor 2-2, in cel mai tare meci al rundei cu numarul 17 din Liga 1. Toni Petrea, antrenorul roș-albaștrilor, a tras concluziile la final. Toate detaliile despre Viitorul - FCSB 2-2, AICI Programul + rezultatele rundei #17 din Liga 1 „A fost un joc deschis, placut pentru spectatori,…

- Partidul Social Democrat va acorda o atenție deosebita protejarii mediului inconjurator și reducerii poluarii, prin susținerea transportului verde și eliminarea surselor de poluare. Padurile noastre sunt importante surse de oxigen, pe care suntem obligați sa le protejam și sa incepem reimpadurirea,…

- Toți jucatorii lui Dinamo au fost testați negativ pentru Covid-19 și sunt apți pentru meciul cu Viitorul, de duminica, ora 21:00. Fotbaliștii lui Cosmin Contra au primit vești bune. Rezultatele testelor RT-PCR efectuate marți au sosit, toate fiind negative, au transmis sursele GSP. Jucatorii se pregatesc…

- Reprezentantele judetului Constanta in Liga a 3 a joaca sambata in runda a opta. Duminica, echipele FC Viitorul din Liga Elitelor au meciuri in etapa a sasea a competitei. Meciurile etapei a opta din seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal sunt programate sambata, 31 octombrie, de la ora 15.00. Programul…