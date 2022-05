Municipiul Craiova va mai avea doi „cetateni de onoare“: regizorul de teatru Declan Donnellan si scenograful Nick Ormerod. Solicitarea a venit din partea Teatrului National „Marin Sorescu“, care s-a ocupat in aceste zile de organizarea editiei a XIII-a a Festivalului Internațional Shakespeare. Cei doi oameni de cultura s-au implicat activ in „viata“ festivalului, facandu-l cunoscut in toata lumea, motiv pentru care ar merita acest titlu, in acceptiunea Teatrului National Craiova. Proiectele privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare” al Municipiului Craiova lui Declan Donnellan si lui…