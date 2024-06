Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile politice europene au convenit marți asupra unui acord cu privire la posturile de top ale Uniunii Europene. Ei au selectat-o pe germanca Ursula von der Leyen pentru un al doilea mandat ca șef al Comisiei Europene, puternicul organism executiv al blocului, au declarat surse pentru Reuters .…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește marți, 18 iunie 2024, lansarea volumului „Punctul de cotitura. Ruptura, continuitate și transformarea democrațiilor”, autor Radu Carp. Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu” , incepand cu ora 11.00. Invitațil sunt: Mihai Firica,…

- Jandarmii doljeni au capturat un șarpe aflat in gradinița din Corlate, in urma unui apel primit prin SNUAU 112. Efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova au intervenit la gradinița afata in proximitatea unei secții de votare. Ajunși la adresa indicata, jandarmii au reușit…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” gazduiește vineri, 7 iunie, lansarea volumului „Iisus. Despre Eros și Thanatos”, autor Cornel Niculae. Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, incepand cu ora 12.00, in prezența invitaților: Mircea Pospai, Nicolae Marinescu, Carmen Fagețeanu.…

- Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman ” gazduiește, azi, lansarea volumului „Versul scris cu dalta-n piatra”, autor Cristina Teodora Panduru. Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, incepand cu ora 17.00. Invitați sunt: Anca Șerban, Gabriel Pricina, Petrișor Militaru. Moderator al…

- Campania de transformare a Liceului Teoretic ”Henri Coanda” intr-o școala deschisa comunitații a luat ființa acum mai bine de șapte ani. Nascuta sub umbrela European School, viziunea Liceului Coanda urmarește sa construiasca o școala in care fiecare copil are acces la o educație de calitate, care sa-l…

- Muzeul Carții și Exilului Romanesc organizeaza marți, 23 aprilie, simpozionul „Patrimoniul Literar in Lumina Drepturilor de Autor”. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Carții și a Drepturilor de Autor, sarbatorita in toata lumea la data de 23 aprilie, de catre toate statele…

- Expoziția de Arta Fotografica „Copilul din Spatele Autismului” are loc la Biblioteca Aman , in perioada 2 aprilie – 9 aprilie. Expozitia este organizata de Asociația Romana de Terapii in Autism și ADHD. Expoziția este parte integranta din proiectul mondial „Luna Mondiala a Conștientizarii Autismului”…