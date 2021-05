Craiova se dezvoltă imobiliar, inclusiv la periferie. Cum sunt prețurile Ofertele de apartamente noi in Craiova sunt din ce in ce mai numeroase. Apar tot mai multe complexe rezidențiale. Multe ansambluri se construiesc in interiorul orașului. Insa, au aparut proiecte de ansambluri rezidențiale și in afara municipiului, acolo unde au fost posibile conexiuni la utilitați.Daca nu ar exista cerere pentru apartamente noi, dezvoltatorii nu s-ar inghesui sa ridice alte blocuri.Foarte multe apartamente se construiesc pe Calea București, dar și in alte zone din oraș unde a existat o suprafața de teren propice construirii, inclusiv printre zonele decase. Unde se construiesc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

