Craiova Rent a Car este cea mai buna alegere pentru cei care vor sa inchirieze o masina din Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali recomanda proprietarilor vehiculelor abandonate de cel putin un an, pe domeniul public al municipiului, sa ia masuri urgente in privinta ridicarii lor. In caz contrar, aceste mașini vor fi ridicate si depozitate intr-un spatiu administrat de Urbis Serv. • Persoanele care nu respecta…

- Jeremy Clarkson, fostul realizator al emisiunii Top Gear, a realizat o recenzie pentru cel mai nou model de Dacia Duster. Cuvintele scrise de acesta in paginile The Times au fost dure din toate punctele de vedere, iar concluzia clara este ca mașina, considerata de mulți drept foarte ieftina, este de…

- Este opinia presedintelui Coalitiei romanilor din SUA, Chris Terhes, care mai spune in comentariu sau: Sa stai ani de zile intr-o tara vestica si singurul mesaj pe care sa-l aduci in tara sa fie M..EPSD, din care rezulta o atitudine vadit dispretuitoare si superioara, demonstreaza ca romanul respectiv…

- Mare atenție cand va cumparați o mașina din afara țarii! Mulți romani care credeau ca au facut o afacere și și-au luat cu bani grei mașina din Germania, au avut surpriza sa constate ca autoturismul fusese vandut in aceasta țara, dupa ce fusese deținut ani buni de un proprietar roman, care circulase…

- Un specialist a explicat care sunt greselile cele mai comune facute de clientii neexperimentati. Primul pas la targ este cel legat de verificarea aspectului estetic al masinii. Este obligatoriu ca inspectia vizuala sa aiba loc in cursul zilei, cand masina este expusa in lumina puternica si…

- Un accident grav a avut loc sambata seara, in Segarcea, judetul Dolj, dupa ce un tir a lovit o masina care a redus viteza pentru a trece printr-o zona cu fum dens, provocat de un incendiu de miriste. Un alt sofer a oprit pentru a ajuta, dar masina sa a fost lovita de alt vehicul.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, un barbat de 38 de ani conducea sambata seara un autoturism in zona Segarcea, iar la un moment dat a redus viteza pentru a trece printr-o zona cu fum ce provenea de la focul pus la o miriste. Din spate autoturimul a fost…

- Termenul limita pentru depunerea "Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice" este luni, 16 iulie 2018, informeaza ANAF. Declaratia se depune de catilde;tre persoanele care au obligatia declaratilde;rii veniturilor realizate din Romania sau si…