Craiova reinventează spectacolul de karting, cu ajutorul studenților Viteza, spectacol in condiții de siguranța și adrenalina pe prima pista de karturi electrice din Craiova. De asta au parte, din septembrie, iubitorii sporturilor cu motor din Craiova, care doresc sa piloteze primele karturi electrice, pe Velodromul din Parcul Romanescu. Proiectul a fost pus in practica la inițiativa a cinci studenți craioveni, dupa ce au aplicat pentru o finanțare de 50.000 dolari de la Ford Motor Company prin Centrul de Resurse si Angajament Ford (CRAF) Craiova, in parteneriat cu Primaria Craiova și Universitatea din Craiova. Cu fondurile obținute, tinerii au cumparat componentele,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

