Daca in ultima perioada, societatea civila din Craiova da semne ca se coalizeaza, ușor-ușor, impotriva unui inamic comun numit poluare, instituțiile care ar trebui sa se preocupe de protecția mediului și cetațeni fie bajbaie, fie arunca de la unele la altele grenada. In Ajunul Craciunului, stațiile independente de monitorizare a calitații aerului din Craiova au indicat din nou valori extreme. Iar de aceasta data nu a mai fost vorba de un singur senzor independent, ci de doua rețele diferite, fiecare cu mai mulți senzori. Dar in timp ce poluarea sufoca orașul, Primaria Municipiului Craiova iși…