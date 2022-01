Craiova pe gheţuş, primarul spune că s-a acţionat înainte să fie nevoie Noaptea trecuta, temperatura scazuta din Craiova a acoperit orasul cu polei. La primele ore ale diminetii au inceput problemele in multe zone ale orasului. Foarte multe trotuare si strazi au fost acoperite cu strat de gheata. Oamenii s-au deplasat cu dificultate, unii au incasat cazaturi. Si pentru soferi a fost destul de dificil, iar in unele cazuri s-a ajuns chiar si la accidente rutiere. Cu toate acestea, primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, spune ca s-a actionat pe strazi cu multe ore inainte sa primeasca informarea meteo. Cel mai grav accident din cauza poleiului a avut loc la intersectia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

